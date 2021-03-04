Sözcü yazarı Doğru: TÜİK Başkanlığı'na vekaleten atanan Dosdoğru'yu boğum boğum, halka halka doğradılar

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na vekaleten atanan Ahmet Kürşat Dosdoğru'nun yerine iki haftada Sait Erdal Dinçer'in atanmasına ilişkin olarak, "Dosdoğru'yu boğum boğum, halka halka doğradılar" yorumunu yaptı.

Doğru yazısında, "Yazar Alaattin Aktaş'ın araştırıp yazdığına göre, Ahmet Kürşat Dosdoğru, 'üniversiteyi bitirdikten sonra meslek yaşamının tümünü TÜİK'te geçirmiş ve TÜİK Başkan Yardımcılığı görevine kadar yükselmiş' biriydi. Adı yalancı veri üretmeye çıkmış olduğu için güvenilirliği yerlerde sürünen TÜİK'in üzerindeki bu ağır lekeyi temizleyecek adımlar atması bekleniyordu. TÜİK'te herkesin kendi enflasyonunu bulup hesaplayabileceği 'Benim Enflasyonum' adlı bir çalışmayı başlatmış, işsizlikteki artış ya da azalışı 'aylık bazda' gösterebilecek bir veri tabanı hazırlığına girişmişti. Ahmet Kürşat Dosdoğru, soyadının hakkını verecek iyileştirme adımları atacak diye bekleniyordu. Fırsat tanımadılar. Dosdoğru'yu boğum boğum, halka halka doğradılar. TÜİK son 5 yıl içinde 5 başkan değiştirip 6. başkanını görmüş oldu." ifadesini kullandı.