Sözcü yazarı Doğru: Teslim mi olacak yoksa faizleri artırdın” diyerek 7 gün önce atadığı Merkez Bankası yeni Başkanı Naci Ağbal'ı da kovacak mı?

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararının test olduğunu savundu. Doğru, "Teslim mi olacak yoksa faizleri artırdın” diyerek 7 gün önce atadığı Merkez Bankası yeni Başkanı Naci Ağbal'ı da kovacak mı?" düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Bugün bir test (siz sınav da diyebilirsiniz) var, sonucu nasıl olacak, herkes gibi ben de meraktayım. Newyork, Londra, Tokyo, Katar, MAN Adası'ndaki sıcak paracılar, kara paracılar, hoppa para (yüksek faize gelip sonra çıkıp giden) sahipleri de gözlerini dikti bekliyor." görüşünü savundu.

Doğru, "Bugün testin adı:Dik dur eğilme! Teslim mi olacak yoksa 'seni de söz dinle diye getirdik, sen de laf anlamaz çıktın, tuttun faizleri artırdın' diyerek 7 gün önce atadığı Merkez Bankası yeni Başkanı Naci Ağbal'ı da kovacak mı? 18 yıldır dinledik. Dik dur eğilme. Millet seninle. Merkez Bankası faizleri baskı altına alırsa enflasyon inecek, dolar da sinip makul ölçüler içinde (ihracata destek verici biçimde) kalacaktı. Kalamamıştı. Gitmişti Murat… Gitmişti Berat… Gelmişti Naci… Ya dik duracak. Eğilmeyecek. O zaman…Naci de gidecek…" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın