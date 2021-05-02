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Sözcü yazarı Doğru: Tekel bayilerinde içki satışının yasaklanması aslında muhalefete kurulmuş bir tuzaktı

02 Mayıs 2021 11:18

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Tekel bayilerinde içki satışının yasaklanması aslında muhalefete kurulmuş bir tuzaktı." görüşünü savundu. 

Doğru yazısında, "İstediler ki, muhalefet 'İçki satışı yasağını yaşam biçimine, temel hak ve özgürlüklerine bir müdahale' diye büyütsün; '128 milyar dolar nerede?' kampanyası gibi 'Şarabıma- Rakıma Dokunma' kampanyası başlatsın. Böylece yüzde 30'lara kadar düştüğü anketlerde ortaya çıkan kendi seçmenine 'Bakın Ramazan günü rakı içmeyi savunuyorlar' diyebilmeyi planladılar. Muhalefet bu tuzağa düşmedi." ifadesini kullandı. 

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