Sözcü yazarı Doğru: Tayyip efsanesi bitti

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Tayyip efsanesi bitti. Halka umut veremiyor." düşüncesini dile getirdi.

Doğru yazısında, "O zaman Türkiye'yi 'güzel, rahat, huzurlu, güven veren, motorları maviliklere süren günlere' kim ve hangi beceriyle taşıyacak? Muhalefetimiz! Onlara gün doğdu. Onlar taşıyacak. Zaten hem Kemal Kılıçdaroğlu ve hem de Meral Akşener, halk arasına girip, esnaf derdi dinledikleri toplantılarda 'Güzel günler göreceğiz…' cümlesini de sıkça dile getirmekteler. Halk da onlardan umutlanıyor. Ama nasıl olacak? Ne yapacaklar? Nasıl yapacaklar? Kaç yılda yapacaklar? Ve 'güzel günler görebilmek için halktan oyunu verdikten sonra başka ne ve neler yapmasını' bekliyorlar. Açıklamanın zamanıdır." ifadesini kullandı.