Sözcü yazarı Doğru: Milli tankı yapamadık Ay’a gidiyoruz!

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Gülümseme yaratan proje: Ay'a gidiyoruz. Belli ki üzerinde çok ciddi çalışılmış (!)Milli tankı yapamadık Ay’a gidiyoruz!" görüşünü savundu.

Doğru, "Ay fethine çıktınız. Yerli otomobil ne oldu?Elon Mask'a mı havale edeceksiniz? Mili Altay Tank'ı bile henüz yapılamadı. Oysa 2018 yılında dönemin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin 'Altay Tankı Motoru'nun yerli olmasını planladık. 2018 sonu en geç 2020 başında Altay Tankı'nı yerli motorla üreteceğiz' sözü verilmişti. 2021 Şubatı'ndayız. Tankı yapamadık. Ay'a gidiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Doğru yazısında, "Ülkemizde yalan, devlet politikası haline geldi. Çok övündüğümüz İHA (Drone) parçalarının yüzde kaçı ithal bilmiyoruz. Teknolojide 5 yıllık ticaret açığımız 190 milyar doları buldu ve Türkiye sanayi üretiminde ithal oranı ortalama yüzde 45'te çakıldı, duruyor." ifadesini kullandı.