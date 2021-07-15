Sözcü yazarı Doğru: Kayıp silahları ellerinde tutanlar, kimden nasıl bir işaret bekliyorlar?

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sivillere silah dağıtıldığı iddialarına ilişkin olarak, "Kayıp silahları ellerinde tutanlar, kimden nasıl bir işaret bekliyorlar?" diye sordu.

Doğru yazısında, "Silahlar niçin kayıp? Kimlere verildi? Neden geri alınmadı? Devletin elinde NATO'nun ikinci büyük ordusu, jandarma, polis, bekçi yaklaşık 1 milyonluk silahlı gücü var. Bu büyük silahlı gücün yanında bir de 'kayıp silahlı güç niçin yaratıldı?' sorularına cevap verilmedi. Kayıp silahları ellerinde tutanlar, kimden nasıl bir işaret bekliyorlar? Seçimler yapılıp da oylar sayılmaya başlanınca ve saray düzeni ittifakının seçimleri kaybettiği anlaşılınca; 'memleketi size vermeyiz' diyerek saldırıp sandıklara el mi koyacaklar?" ifadesini kullandı.

Doğru şunları kaydetti:

"İç çatışma. Kargaşa. Vuruşma. Suriye mi olacağız? İktidardan gitmemek için böyle bir lekeyi Cumhuriyet tarihine sürmeyi saray düzeni göze alır iddiası ortaya atıldı. Bu iddia boşa çıkartılmalıydı. Meclis, bütün partilerden “kayıp silahları ve dile getirilen iddiaları araştıran adımı atabilir” halkı aydınlatır, dünyayı ikna edebilirdi. Böyle bir adım saray düzenine de faydalı olurdu. Meclis'in önü kesildi. Neden?"