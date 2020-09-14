Sözcü yazarı Doğru: İBB, ‘gazete satış büfelerini soymayı’ planlandı

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gazete satış büfelerinin kiralarına yaptığı zamma tepki gösterdi. Doğru, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni seçilmiş yönetimi de 'gazete satış büfelerini soymayı' planlandı. Büfelerin aylık kiralarının da artması gerekir. Anlıyorum ama bu ne?" düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Kültür A.Ş. İstanbul'daki büfeleri işletenlere 'aylık kiraların artırıldığını' bildirdi. Artış mı? Soygun mu? Siz karar verin. Eminönü büfeleri:- 2019 kirası: 2 bin 675 TL. 2020 istenen. 15.000 TL. Artış: Yüzde 560. Taksim büfeleri: 2019 kirası: 2.450 TL. 2020 istenen: 10.000 TL. Artış: Yüzde 408. Üsküdar büfeleri. 2019 kirası. 2.200 TL. 2020 istenen: 10.00 TL. Artış: Yüzde 454. Sultanahmet büfeleri: 2019 kirası: 1.320 TL. 2020 istenen: 8.000 TL. Artış: Yüzde 606. Unkapanı, Gayrettepe, Karaköy, Kadıköy nerede varsa bütün gazete satış büfelerinin aylık kiralarına yüzde 300 ile yüzde 600 arasında zam yapılacağı bildirildi." ifadesini kullandı.

Doğru, "Yeni seçilen belediyeler muhalefet partisinden olduğu için Cumhurbaşkanı'nın öfkesine uğradılar. Cumhurbaşkanı Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya gibi büyük kentlerin CHP'li belediye başkanlarının ve kadrolarının yönetimine geçmesini bir türlü kabullenemedi. Öldüresiye sıkıştırıyor. Kaynakları kesiliyor. Çöpleri toplayamasınlar. Çöplükler patlasın. Halka dönüp, 'İşte seçtiğiniz bunlar…' diyebileceği bir ortam çıksın umuyor. Belediyelerin ise 'vergi koyma hakları' olmadığı için doğal olarak 5 yoldan gelirlerini artıracaklar." yorumunu yaptı.

Doğru, "İsrafı sıfırlayacaklar. Yolsuzluğu bitirecekler. Hırsızlığı kesecekler. Torpille işe alma olmayacak. Kira gelirlerini artıracaklar. Bu açıdan bakınca büfelerin aylık kiralarının da artması gerekir. Anlıyorum ama bu ne?" diye sordu.

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