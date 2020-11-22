Sözcü yazarı Doğru: Halk açıklanan kararların saat başı değişeceğinden korkar oldu, korktuğu başına gelmesin diye sokağa çıkmıyor

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Halk açıklanan kararların saat başı değişeceğinden korkar oldu, Korktuğu başına gelmesin diye sokağa çıkmıyor" görüşünü savundu.

Doğru, "Günün bağıran ve uyaran haberi şuydu: Vatandaşlar 'yasağı' yanlış anladı. Sokaklar bomboş kaldı. 10'da çıkacaksın. 20'de gireceksin. Vatandaş!Aptal değil. Kararı da anlar. Davranışı da sezer.Kim neyin peşinde? Halk onu da bilir. Halk görerek öğrenir." düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Vatandaş aslında, Cumhurbaşkanı'na, bakanlarına, kadrosuna, destekçilerine olan inancını yitirdi. İktidarın lafları yalama oldu. Sözleri çelişki içinde kararları tutarsızlık dolu. O kadar kibirli, o kadar kendini beğenmiş, o kadar üstenci ve o kadar halkı aşağıda görür oldular ki, halk verilen sözlerin, açıklanan kararların saat başı değişeceğinden korkar oldu. Korktuğu başına gelmesin diye sokağa çıkmıyor. Bir dedikleri öbürünü tutmuyor. Halkı, çifte zokalı olta yutmuş balık gibi görüyorlar." ifadesini kullandı.

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