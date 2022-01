Sözcü yazarı Doğru: Giden bakan şimdi konuşmalı ve üç sorunun cevabını vermeli

Sözcü yazarı Necati Doğru, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın "konuşmadığına" dikkat çekerek, Albayrak'ın istifa açıklamasında yer alan "At izi at izine karıştı" açıklamasını hatırlattı. Doğru, "Giden bakan şimdi konuşmalı ve şu üç sorunun cevabını vermelidir: 1- Allah sonumuzu hayretti mi? 2- At izi, it izinden ayrıldı mı? 3- Hak ile batıl ayrıldı mı?" sorularını yöneltti.

"Giden bakan konuşsa: Söyleyeceği her kelime. Her cümle. Her bilgi. Her belge. Ekonomik Kurtuluş Savaşı'na destek olur, güç olur" diyen Doğru, şöyle devam etti:

"Gelen bakan da susuyor. Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nın ilan edilmesinden iki hafta önce; Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'na emir ve talimatları artırdığında ve Merkez Bankası'nın yeni başkanı da bu emirler doğrultusunda faizleri geriye çekme eğilimlerini açık ettiğinde; “Her bir kurumun, kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, enflasyonla mücadelede kararlılığımızı çok net biçimde gösteriyoruz” demişti. Ve AKP'nin grup toplantısında diğer bakanlarla birlikte otururmuş parti başkanı Cumhurbaşkanı'nı dinlerken; “… nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor…” diye korkutuldu.

O da konuşmuyor. Konuşsa bileceğiz: Ekonomik Kurtuluş Savaşı'na girdik. Güçlü bir ekonomik program yapıldı mı? Güçlü bir maliye politikası belirlendi mi? Güven verici finansal istikrar önlemleri alındı mı? Ciddi bir para politikası bina edildi mi?"

Yazının tamamı için tıklayın.