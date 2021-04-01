Sözcü yazarı Doğru: Faizi indiremediniz, pudra şekercileri açıklayın

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alındığı gece alınan dövizlere ilişkin olarak, "Faizi indiremediniz. Pudra şekercileri açıklayın." çağrısını yaptı.

Doğru yazısında, "Merkez Bankası Başkanı 'faizleri' indirsin diye değiştirildi fakat yeni başkan, dış para sahiplerine 'faizlerin hep enflasyonun üzerinde olacağı sözünü' verdi. Yani yüksek faizlere devam. Buna rağmen sıcak para getiricilerin beklenti çıtası yükseldiği için 1 dolar, faizlerin enflasyonun altında tutulduğu günlerin bile üstüne çıkıp, 8.40'ı gördü. Faizi indiremediniz hiç değilse Merkez Bankası döviz rezervleri erirken kim ne kadar dolar satın aldı, kaçtan aldı, kaçtan sattı açıklayın." düşüncesini dile getirdi.

Doğru şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası Başkanları görevden alınırken ve yenileri atanırken “içeriden öğrenenler” bir gecede büyük voli vurdular. Bunlar da “döviz rezervi eritme sürecinin pudra şekercisi” idiler. Beraat Albayrak, Lütfi Elvan, Murat Uysal, Naci Ağbal, Şahap Kavcığolu, ekonomi danışmanları Jöleli Yiğit Bulut ile Lacili Cemil Ertem, Para Piyasaları Kurulu'nun 6 üyesi; “Merkez Bankası rezerv dolarları erirken bankacılık sistemi içinde 50 bin doların üzerinde dövizi kimler aldı, Borsa'da olağan olmayan satışları (portföy boşaltma diyorlar) hangi kurum ve kişiler yaptı?” bu bilgileri ve isimleri bilebilecek konumdasınız. Açıklayın."