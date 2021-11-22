Sözcü yazarı Doğru: Faiz kararı kimin için 5 dakika geç yayınladı?

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Merkez Bankası'nın faiz kararının 5 dakika gecikmeli açıklanmasını köşesinde değerlendirdi. Söz konusu gecikme için "kuşku dolu 5 dakika, kimin için?" ifadesini kullanan Doğru kararın ardından doların 11,20 liraya çıktığını hatırlatarak "Birikimlerini dolara yatırmış servet sahipleri haberi aldı, 5 dakika içinde dolarlarını 10 lira 85 kuruştan sattılar kuşkusu doğdu." diye yazdı.

5 dakika içinde doların yüzde 7 değer kazandığını aktaran Doğru yazısında şöyle dedi:

"Yüklü doları olanlar ve bu dolar servetini kurun alçalıp yükselmesine göre 'doldur- boşalt yaparak' büyütenler için… 5 altın dakika içinde dolar yüzde 7 gibi yüksek bir dalgalanma yarattı. Ve gerçekten birileri haber aldıysa servetlerini büyüttü. Merkez Bankası, 'Evet kararın açıklanması 5 dakika gecikti, ama sorun teknik, kararı son ana kadar kimse bilemez' açıklaması yaptıysa da buna kimse inanmadı."