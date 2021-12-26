Sözcü yazarı Doğru: İğneden ipliğe her üründe köpürtülmüş fiyatlar insin ki asgari ücrete yapılmış olan yüzde 50 artışın bir faydası olsun

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dolardaki düşüş sonrası fiyatların düşürülmesi gerektiğini vurguladığı konuşmasına atıfta bulunarak "Etin kilosu insin 25 TL'ye! Ekmek insin 1 TL'ye. Elektrik de insin… Benzin ile mazot da" diye yazdı.

MÜSİAD'ın hükümete destek için üyelerine fiyat düşürme çağrısında bulunduğunu hatırlatan Doğru yazısında şöyle dedi:

"Hadi görelim!

Zalim stokçuluk bitsin.

Sinsi fırsatçılık sona ersin.

Kartelci yapı çözülsün.

Etin kilosu 25 TL'ye insin ve onu iğneden ipliğe her üründe köpürtülmüş fiyatlar izlesin ki, asgari ücrete yapılmış olan yüzde 50 artışın bir faydası olsun."