Sözcü yazarı Doğru: Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' ilan ettiği gün Diyanet İşleri Başkanı 'dev bütçeyi' az buldu

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, kurumun 2022 bütçesini az bulmasını eleştirdi. Doğru, Diyanet'in bütçesinde geçmiş yıllardan bugüne kadar yapılan artışlara dikkat çekerek "Bu kadar yüksek artışa rağmen ve Cumhurbaşkanı, yumurta kapıya dayandığı yani 'döviz bittiği' için mecburen 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' seferberliği ilan ettiği gün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'dev bütçeyi az bulduğunu' dile getirdi" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Ekonomik Kurtuluş Savaşı"nın amacına ulaşması için devlet kurumlarının israfı kaldırması gerektiğine işaret eden Doğru yazısında şunları dedi:

"Cumhurbaşkanı'nın, eski politikası iflas ettiği için ilan ettiği Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşması yani 'cari açık veren ülkeden cari fazla veren ve dış borca mahkum olmaktan temelli çıkabilmiş' ülke olabilmemiz için 2 kaynaktan can suyu gerekiyor.

1- Fabrikaların ucuz emekle sanayi malı üretim avantajını sürdürmesi…

2- Enflasyonun hiper enflasyona (üç rakamlı) dönüşerek Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nı yarı yolda çökertmemesi…

Bunun için de başta Saray olmak üzere tüm bakanlıkların ve onlara bağlı kurumların (Diyanet gibi) harcamalarını kısması, devletin israfı sıfırlaması"