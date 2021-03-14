Sözcü yazarı Doğru: Ekonomi paketinin içi geçmiş, bundan reform çıkmaz

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi paketine ilişkin olarak, “Paketin içi geçmiş, bundan reform çıkmaz” yorumunu yaptı.

Doğru yazısında, “Aynı el, aynı kafa, aynı kadro, aynı parti, aynı anlayış, aynı kavrayış, 19 yıldır aynı lider; bozuk düzen kurmuş ve şimdi bozduğunu, yıktığını yine kendi düzelten diye karşımıza geliyor. Ve alkışlayıp kendisine ve kadrosuna 'büyük reformcu yine dünyaya örnek olacak reform paketini açtı' diye yazıp, yalan söylememizi bekliyor.” düşüncesini dile getirdi.

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