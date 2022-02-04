Sözcü yazarı Doğru: Dokuz Avrupa ülkesinin toplam yıllık enflasyonu yüzde 35,7, yine de Türkiye'ye yetişemiyor

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, TÜİK tarafından yıllık yüzde 48,7 ve ENAG tarafından açıklanan yıllık yüzde 117,14'lük enflasyon verilerini Avrupa ülkeleriyle kıyasladı. Doğru, 9 Avrupa ülkesinin enflasyon verilerini yayımlayarak, bu ülkelerdeki enflasyonun toplamının Türkiye enflasyonu kadar olmadığına dikkat çekti.

Doğru yazısında 9 Avrupa ülkesindeki enflasyon oranlarını şöyle aktardı:

"İsviçre: Yüzde 1.5. Fransa: Yüzde 2.8. Danimarka: Yüzde 3.1. İsveç: Yüzde 3.3. İtalya: Yüzde 3.8. Yunanistan: Yüzde 5.1. İrlanda: Yüzde 5.1. Almanya: Yüzde 5.3. Hollanda: Yüzde 5.7.

Dokuz Avrupa ülkesinin yıllık enflasyonunu topla: Yüzde 35.7 oluyor. Üç ile çarp yine de 1 tek Türkiye enflasyonuna (Yüzde 115) yetişemiyor. Türkiye'de enflasyon Avrupa Birliği ortalamasının 7 kat daha üstüne çıktı."

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