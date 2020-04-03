Sözcü yazarı Doğru: Devlet kurumu, devletin kampanyasına devletin parasını verdi

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, kamu kurumlarının 'göze girmek' için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya katıldığını belirtti. Doğru, "Devlet kurumu devletin kampanyasına devletin parasını verdi. Devlet, devlete bağış yapmış oldu.Bu ne? Sağ cepten sol cebe. Kim kimi aldatıyor?" düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Cumhurbaşkanı, kendisinin açtığı kampanyaya bağış miktarı azalır düşüncesiyle olmalı, İçişleri Bakanı'na haber gönderip belediyelerin kampanyasını durdurdu. Oysa 806 bin gibi yüksek oy farkıyla seçilmiş belediyelerin çağrısı, toplam bağış miktarını Türkiye ölçeğinde artıracaktı. Kent insanı, oy verdiğinin kampanyasına katılacak oy vermeyenler de gidip “Biz Bize Yeteriz”e bağış yapacak, toplam bağış artacaktı. Şimdi ne oldu? Benim kampanyam. Onun kampanyası. Benim siyasi tabanım. Şanım, şöhretim. Ben devletim. Ezerim. Biz melek.Onlar şeytan." ifadesini kullandı.

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