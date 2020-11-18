Sözcü yazarı Doğru'dan iktidara: Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi bugün geldi 'sizi sandığa gömecek tuzağa' dönüştü

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, ekonomi ve hukukta reform yapılacağı açıklamalarına ilişkin olarak, "Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi bugün geldi 'sizi sandığa gömecek tuzağa' dönüştü" görüşünü savundu.

Doğru, "Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni Kaddafi dönemi Libya'sının Cemahiryesine' dönüştürdünüz. Apartman boyunda posterlerinizi meydana bakan yüksek binaların duvarlarına astırıp, 'kutuplaştırıcı' konuşmalar yaptınız. Aklınızca muhalefete 'tuzak' kurdunuz, fakat kurduğunuz Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi bugün geldi 'sizi sandığa gömecek tuzağa' dönüştü. Şimdi 'hukuk ve ekonomik reformu' diye halkın aklıyla alay etmektesiniz. Önce bir af dileyin. Tek adamlık yanlıştı. Tek liderlik yanlıştı. Tek reislik yanlıştı." düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Anayasa Mahkemesi kararlarını onaylamıyorum ve karara uymuyorum' demiştim, bu cümlem yanlış, bu fikrim cahillikti, bu düşüncem kusurluydu. Ben bu yanlıştan dönüyorum deyin.Kişi!Kendini bilmeli. Önce özür dileyin." ifadesini kullandı.

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