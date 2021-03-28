Sözcü yazarı Doğru’dan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’a: Naci Ağbal'ın görevden alındığı gecenin öncesinde  1.1 milyar doları kimler aldı?

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alındığı gecenin öncesinde 1.1 milyar doların kimlerin aldığını sordu.

Doğru yazısında, "Bakan Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar döviz rezervi (halkın kara gün parası) kimlere, ne zaman, ne miktarda satıldı? Naci Ağbal'ın görevden alındığı gecenin öncesinde 'doların fırlayacağını' kestirip 1.1 milyar doları kimler aldı? Eski Hazine Bakanı Berat Albayrak, açıklamadı. Dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da açıklamadı. Yerine gelen Naci Ağbal'ın adı 'açıklayacak' diye çıktı ama o da kapandı, sustu. Onun yerine gelen yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu da susmayı seçti. Cumhurbaşkanlığı ekonomi danışmanları 'Jöleli' diye tabir edilen Yiğit Bulut ve 'Lacili' diye anılan Cemil Ertan'dan da 'tık ses' çıkmıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan mutlaka biliyordur, bilmesi gerekir çünkü o Bakan! Kimlere ne zaman, ne miktarda satıldı 128 milyar dolar ile 1.1 milyar dolar? Niçin gizleniyor? Kayırma mı var, içeriden bilgi mi sızdırıldı, manipülasyon çetesi mi kol geziyor, rezervlerin içinden bir bölüm başka bir ödeneğe mi kaydırıldı, bu ödenek nedir, kim kullandı? Siz açıklayın sayın Bakan Elvan" düşüncesini dile getirdi.