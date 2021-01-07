Sözcü yazarı Doğru: Cumhurbaşkanı’na 8 VIP uçağı alabilen ülkemizin insanları kırık yumurta, pörsümüş pırasa alabilmek için pazarcıların gözüne bakıyor

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Birinci el kaynaktan resmi olarak Meclis'te açıklandı: Cumhurbaşkanı 13 VİP uçağa sahip deniliyor, ama 13 değilmiş 8 uçağı var. Cumhurbaşkanına 8 VİP uçağı alabilen ülkemizin insanları şu krizin derinleştiği günlerde pazarlarda beşte bir fiyatına kırık yumurta, atılmaya ayrılmış çürük muz, günü geçmiş mandalina- portakal, pörsümüş pırasa alabilmek için pazarcıların gözüne bakıyorlar." görüşünü savundu.

Doğru, "Bu ne büyük mesafedir? Onun 8 uçağı var. Vatandaşı! Pörsük pırasaya esir!" düşüncesini dile getirdi.

Doğru yazısında, "Doz başına 12 dolar ile 20 dolar arasında bir fiyata aşılarını mal edip, sağlık çalışanları ile 65 yaş üstünden başlayarak aşılarını vurmaya (devlet eliyle, aracı sokmadan, bedava) başladılar. Nisan ayı sonuna kadar da “bütün vatandaşlarının aşısını bitirmeyi” ve ikinci doza geçmeyi hedeflerine koydular. Faz 1- Faz 2- Faz 3 yürüyorlar. Nisan ya da mayıs ayında Faz 4'e geçeceklerini ilan ettiler." ifadesini kullandı.