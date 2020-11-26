Sözcü yazarı Doğru: Bülent Bey de gitti, sıra kime geldi?

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, AKP kurucularından Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği’nden istifa etmesine ilişkin olarak, “Bülent Bey de gitti, sıra kime geldi?” diye sordu.

Doğru bugünkü yazısında, "Bülent Bey, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden 'incinmiş olarak' istifa etti ve Cumhurbaşkanı, 'asıl ben incindim' diyerek istifasını hemen kabul etti. Zaman acımasız! Zalim bir elek! Bülent Bey'i de eledi." görüşünü savundu.

Doğru, "18 yıl önce!Yasaklar.Yolsuzluk.Yoksulluk. Bitiricisi bir reformcu olarak işe başlayıp 18 yıl sonra 'en demir pençe yasaklar – en arsız yolsuzluklar – en iğrenç hısım akraba kayırmalar – en yüksek yoksulluk – en yüksek işsizlik – en yüksek ahlak çöküntüsü – en yüksek ekonomik kriz' enkazını bıraktı. Bülent Bey de gitti. Sıra kime geldi?" ifadesini kullandı.