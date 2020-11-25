Sözcü yazarı Doğru: Bizi yönetenler içeride aslan dışarıda kedi

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru Alman fırkateyninin Doğu Akdeniz'de Türk ticaret gemisinin aramasına ilişkin olarak, "Bizi yönetenler: İçeride aslan. Dışarıda kedi. Alman firkateynin zorbaları, ne bayrak devleti olarak Türkiye'den ve ne de geminin kaptanından izin almadan, silahlı baskın yapıldı. Bizi yönetenler bu düşmanlığı 'protesto etmekle' yetindiler." görüşünü savundu.

Doğru, "Doğu Akdeniz'den sürülmek istenen, Avrupa medeniyetinden dışlanan, komşularıyla sorunlu, Müslüman Arap ülkelerinden bile uzanacak bir el bulamayan, dostlarını sıfırlamış, ekonomisi çöküş belirtileri gösteren, enflasyonu yüksek, gelir dağılımı daha da bozulan, potansiyel büyüme oranı pörsütülmüş, içeride insanları korkutulan, hakimleri ve savcıları iktidarın ağzına bakan, eğitimin kalitesi düşük, Avrupa Birliği'ne, ABD'ye, Rusya'ya yalancıktan bağırıp, içe propaganda yapan bir ülke olduk." düşüncesini dile getirdi.