Sözcü yazarı Doğru: Ayşe Buğra Hoca, Tayyip Erdoğan'dan daha milli, daha yerli, daha vatansever, daha kucaklayıcı

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof. Dr. Ayşe Buğra'ya yönelik, "Osman Kavala denilen adeta Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da provokatörlerin içeresinde yer alan bir kadındır” sözlerini eleştirdi.

Doğru, "Onu doğuran annesi, ona yol gösterici olan babası ve verdiği dersler, okuttuğu öğrenciler, yazdığı kitaplar, kaleme aldığı bilimsel makaleler, 70 yıla ulaşan ömrünün her saati, her dakikası ile ülkesine, çevresine katkıları açısından kıyasladığımızda Ayşe Buğra Hoca, Tayyip Erdoğan'dan daha milli, daha yerli, daha vatansever, daha halkçı, daha anlayışlı, daha kucaklayıcı, ülkenin birikmiş dertlerine ekonomi profesörü olarak daha 'gerçekçi çözümler' öneren birisidir." düşüncesini dile getirdi.

Doğru yazısında, "Böyle bir kıyas olmaz. Biri parti başkanı. Politikacı. Diğeri profesör.Bilim insanı. Ama ben bu yazıyı yazmaya mecbur kaldım. Çünkü Cumhurbaşkanı ve parti başkanı, 'tepeden inme rektör atamanın' Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri arasında ve toplumun her katında yarattığı hoşnutsuzluktan doğan gelişmeleri, politikacı olarak oya dönüştürmek için olsa gerek; Ayşe Buğra Hoca için 'Osman Kavala denilen adeta Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da provokatörlerin içeresinde yer alan bir kadındır' dedi." ifadesini kullandı.