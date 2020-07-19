Sözcü yazarı Doğru: Avantacılık bitmezse FETÖ'cülük tükenmez!

Sözcü gazetesi yazarı. Necati Doğru, "Avantacılık bitmezse FETÖ'cülük tükenmez!" düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Din psikolojisi ve din sosyolojisi profesörünün, 'Bir FETÖ gitti, Bin FETÖ geliyor' diye uyaran cümlesi gazete birinci sayfalarını dalgalandırdı. Profesörü linç edecekler! Bin FETÖ zaten vardı. Bir FETÖ gitti. 999'u duruyor. Hepsi yerli yerinde. Görev başındalar. FETÖ, bir zihniyet, zamana göre kılık değiştiren, lider değiştiren, tarikat değiştiren, parti değiştiren, örgüt değiştiren, taktik değiştiren fakat kendi hep aynı kalan kaynamış bir yanlış kemik, kurnaz, sinsi bir yapılanma." görüşünü savundu.

Doğru, "Allah ile aldatan. Kuran ile aldatan.Meleklerle aldatan. Hadislerle aldatan. Peygamberle aldatan.Milliyetçilikle aldatan. Vatan sevgisiyle aldatan.Yüksek ahlakla aldatan. Aldata, kandıra cahil halk desteği bulan ve gerçek gücünü yandaş yaptıklarına 'devlet avantası, hak edilmemiş kazanç, iktidar partisi desteği, tarikat ya da cemaat dayanışması, yüksek mevkilere çıkma fırsatı, kayırma, kollama' sunan bir yapı. Gücünü 'avantacılıktan' alıyor. Altı din sömürüsü.Ortası ticaret. Üstü dinci darbe ihanet. Avantacılık bitmezse! FETÖ'cülük tükenmez!" ifadesini kullandı.

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