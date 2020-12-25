Sözcü yazarı Doğru: Askıda aşı önerildi! 

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Prof. Dr. Siber Göksel'in 'askıda aşı' önerisini bugünkü köşesinde yorumladı.

Doğru, "Askıda ekmek! Mideye kuru ekmek!İBB büfesi önünde kuyrukta ucuz halk ekmek. Bu tabloya 'askıda aşı' uyar ve hatta 'askıda yumurta' önerisi de eklenebilir." görüşünü savundu.

Doğru, "Yumurta fiyatları uçmuş. Karton içinde 30 yumurta 34 liraya fırlayıp 22 lira olan 1 kilo tavuk fiyatını geçince; Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) temsilcileri 'yumurtadaki artışa karşı seferberlik' başlattılar." ifadesini kullandı.

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