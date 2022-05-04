Sözcü yazarı Doğru: Alın teri kuyrukta, saltanat sofrada

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, vatandaşların ucuz tatlı alabilmek için sıraya girdiğini hatırlattı, AKP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nın düzenlediği lüks sofralı iftara tepki gösterdi.

Doğru yazısında, "Gerçek enflasyonu gizlemeden, saklamadan, eğmeden, bükmeden yalana bulaştırmadan hesaplayıp açıklayan akademisyenler hapisle korkutulmaya başlandı. Enflasyon gerçekte üç rakamlı (hiper) oldu; yüzde 150'ye gidiyor. Emeğin hakkı yendi. Ücret düzeyi geriledi. Asgari ücrete indi ve sonuçta 19 milyon Türk işçisinin yarısından fazlası, sığınmacı Suriyeli'nin çalıştığı ücrete razı olmaya mahkum edildi. Alın teri kuyrukta. Saltanat sofrada. Allah layığınızı versin." ifadesini kullandı.