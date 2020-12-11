Sözcü yazarı Doğru: Albayrak'ın istifasında 24 saatin sırrı Millî Piyango içinde gizliymiş

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın istifasının 24 saat boyunca iktidara yakın ve yaygın medyada haber olmamasını hatırlatarak, "24 saatin sırrı, Millî Piyango içinde gizliymiş." görüşünü savundu.

Doğru yazısında, "Millî Piyango devletin elinden iktidar yandaşı gazete ve TV'lerin de sahibi olan Demirören'e geçmişti. Her 100 liralık verginin 52 lirasını KDV ve ÖTV olarak vatandaştan toplayan devlet Millî Piyango'nun KDV'sini sıfıra çekti. Devlet Millî Piyango'yu alanlara 10 yıl için 18 milyar liralık servet bıraktı.Devlet! İktidarın elinde. Millî Piyango'nun içinde gizlenen sırra göre, iktidar, 'hangi haberi nasıl yazacağını' gazetenin patronuna söylüyor. Gazetenin patronu da gazetedeki adamına söylüyor: Gazetedeki patronun adamı da gazetenin ya da televizyon kanalının zaten iktidar taraflısı müdürlerine söylüyor; 'bakanın istifa haberini' görmüyorlar, duymuyorlar, işitmiyorlar. Dilsiz şeytan oluyorlar. 24 saat! Kaygı. Tasa. Vesvese.Utanma duygusu. Harman oluyor. Bu rezillik 21. yüzyılda Türkiye'nin medyasında oluyor." ifadesini kullandı.