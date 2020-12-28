Sözcü yazarı Doğru: AİHM aslında adaletimizi suçlu buldu!

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yönelik verdiği 'hak ihlali' kararına ilişkin olarak, "AİHM aslında adaletimizi suçlu buldu!" düşüncesini dile getirdi.

Doğru yazısında, "Anlamazdan geliyorlar.Tekrar yazayım.AİHM, Demirtaş'ı yargılamadı. AİHM, Türk mahkemelerini, hakimlerini, savcılarını yargıladı. AİHM, Demirtaş'ı suçlu ya da suçsuz bulmadı. AİHM, Türk mahkemelerini, hakimlerini, savcılarını, avukatlarını suçlu buldu. AİHM'nin (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) Demirtaş'ı suçlu bulması için; terörü destekliyor ya da desteklemiyor diye mahkeme kurması, bu yolda kanıt, bilgi, belge, tanık toplayarak bunlar üzerinden duruşmalar yapıp karara varması gerekiyor.AİHM bunu yapmadı. Yapamaz.Böyle bir hakkı yok. İşi de bu değil." düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Demirtaş'ın terörü destekleyip desteklemediğine iç hukuk; yani bizim kendi öz mahkemelerimiz, yargıçlarımız, savcılarımız, avukatlarımız karar verirler. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak altına imza attığımız ve kurucuları arasında olduğumuz Avrupa Komisyonu'nun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uyacağımızı Anayasamıza da koyduğumuz için AİHM, bizim yargıçları, savcıları yargılama hakkına sahip. AİHM, adaletimizi yargıladı. Adaletimizi suçlu buldu!" ifadesini kullandı.