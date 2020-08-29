Sözcü yazarı Deniz Zeyrek: Malazgirt Zaferi'ni 30 Ağustos zaferinin yerine koymaya çalışırsanız, sizden hiçbir zaman “yerli ve milli” bir duruş çıkmaz

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Malazgirt Savaşı ile kıyaslanmasını eleştirdi.

Bugünkü yazısında 30 Ağustos zaferine giden Büyük Taarruz ve Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni anlatan Zeyrek son zamanlarda yapılan kıyaslamalara şu yorumu yaptı: "Şimdi birileri çıkmış, 30 Ağustos Zaferini görmezden gelmeye, onun yerine Malazgirt Zaferi'ni koymak istiyor. Kanla, onurla yazılan büyük zaferi değersizleştirmeye çalışmakla kalmıyor, bu durumu eleştirenlere de “yerli ve milli değilsiniz” diye saldırıyor. Kusura bakmayın! Malazgirt Zaferi de Büyük Zafer gibi elbette bizimdir, hepimizindir. Ancak onu 30 Ağustos zaferinin yerine koymaya çalışırsanız, Büyük Taarruz şehitlerinin anısını yaşatmazsanız, dökülen kanın, alın terinin, ödenen bedellerin değerini anlamazsanız, sizden hiçbir zaman “yerli ve milli” bir duruş çıkmaz."

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