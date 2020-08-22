Sözcü yazarı Deniz Zeyrek: İçimiz bir hoş oluyor, büyük hayallere dalıyoruz

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunmasına ilişkin, "Öncelikle bu hissi, hem de üç gün boyunca bu millete yoğun bir şekilde yeniden yaşatan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Biz, millet olarak büyük müjdeler duymayı o kadar seviyoruz ki önüne arkasına bakmadan, olup olmayacağını düşünmeden hemen dört elle sarılıyoruz. İçimiz bir hoş oluyor, büyük hayallere dalıyoruz" yorumunu yaptı.

Doğal gaz rezervleri haberinin Kanal İstanbul'a benzeyeceğini yazan Zeyrek, şöyle devam etti: "Bakın göreceksiniz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da “Türkiye'de yeni bir dönem açılacak” diyerek ilan ettiği müjde de Kanal İstanbul gibi etkili olacak. Konuşmaya, tartışmaya doyamayacağız. Bir an önce sonucunu görmek isteyeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın işaret ettiği “yeni eksen”in bize bir an önce zenginlik getirmesini, o zenginliğin vakit kaybedilmeden dalga dalga devletten yardım alarak yaşayan 20 milyondan fazla insanımıza yayılmasını bekleyeceğiz. Bu müjde sayesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “CHP iktidarında bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” hayalinin de AK Parti tarafından gerçekleştirileceği esprisini yapacağız. Yeni dönemin, yaklaşık 11 milyon kişinin “işsizlik” dönemini de kapatacağına inanacağız."

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