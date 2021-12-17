Sözcü yazarı Deniz Zeyrek: Asgari ücret zammı bu kez kepçeyle verildi ama yine yetmedi

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Türk Lirası'nın dolar karşısında yaşadığı değer kayıpları sonrası asgari ücretin dolar bazında gerilemesini köşesinde değerlendirdi. Zeyrek, dün asgari ücrete yapılan yüzde 50 zamma ilişkin olarak "Asgari ücrete tarihin en büyük zammı yapıldığı halde, bir asgari ücretli

2022'de (bugünün kuruyla) 275 dolar kazanabilecek" dedi. Zeyrek "Asgari ücret zammı bu kez kepçeyle verildi ama yine yetmedi" dedi.

Zeyrek, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığa atanmasından önce asgari ücretin 392 dolar olduğunu aktardı. Kavcıoğlu başkanlığındaki Merkez Bankası'nın eylül ayından bu yana yaptığı faiz indirimleri sonucu artan döviz kurunun asgari ücreti erittiğine değinen Zeyrek yazısında şöyle dedi:

" 'Asgari ücret artışını dolar kuruyla kıyaslamayın' diyorlar. Keşke elimizde olsaydı da kıyaslamasaydık. 'Tarihin en büyük asgari ücreti zammı yapıldı' diyerek sadece alkışlasaydık. Ama evdeki hesap çarşıya uymuyor. Durum ortada:

Hani 'kaşıkla verip kepçeyle almak' diye bir söz var ya…

Asgari ücret zammı bu kez kepçeyle verildi ama yine yetmedi. Zira hayat pahalılığı ve zamlar verilenleri bu kez tencereyle aldı."