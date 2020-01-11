Sözcü yazarı Deniz Zeyrek: Aradan yaklaşık 9 yıl geçti, Erdoğan, sonradan değiştirdiği ilk tavrında haklı çıktı

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, NATO'nun Libya'ya müdahalesine ilişkin aldığı tavrı hatırlattı.

Erdoğan'ın, "NATO Libya'ya müdahale etmeli midir? Böyle bir saçmalık olur mu yahu?" sözlerinin ardından BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya ambargo uygulama kararı almasıyla fikrinin değişerek, "NATO devreye girecekse bizim şartlarımız var" dediğini hatırlatan Zeyrek, "Aradan yaklaşık 9 yıl geçti. Erdoğan, sonradan değiştirdiği ilk tavrında haklı çıktı. Libya'ya istikrar gelmedi" diye yazdı. Zyerek, "9 yıl sonra yine Libya, yine Erdoğan'ın tavır değişikliği. Gördüğünüz gibi, Libya meselesi tekerrürden ibarettir" ifadelerini kullandı.

Zeyrek'in Libya meselesi tekerrürden ibarettir!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamını okumak için tıklayın.