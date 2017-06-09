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Sözcü yazarı: Davutoğlu başta olmak üzere bazı AKP'lilere 'FETÖ' operasyonu yapılacağı konuşuluyor

"Son kongrede Erdoğan'ın pek de istemediği isimlerin partiyi ele geçirdiği ileri sürülüyor"

09 Haziran 2017 13:58

Sözcü yazarı Can Ataklı, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmalara başta eski Başbakan Ahmet Davutoğlu olmak üzere bazı AKP'li isimlerin de dahil edileceğini iddia etti. Söz konusu iddiayı AKP kulislerine dayandıran Ataklı, bir başka "söylenti" olarak da "AKP çevrelerinde Erdoğan'ın giderek yalnızlaştığı, Katar olayı ile başının iyice sıkışacağı, ayrıca son kongrede Erdoğan'ın pek de istemediği isimlerin partiyi ele geçirdiği ileri sürülüyor" iddiasını okurlarıyla paylaştı. 

Can Ataklı'nın "Oyunu çözemedysenz konuşmayacaksınız" başlığıyla yayımlanan (9 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Davutoğlu'nun bir yıl sonra
ortaya çıkması çok manidar

Ahmet Davutoğlu, kamuoyunun hiç beklemediği bir anda azledilmişti bundan bir yıl kadar önce. Davutoğlu o sırada sadece “Bunu hak etmedim” demekle yetinmiş ama karara boyun eğmek zorunda kalmıştı.

Pelikan Dosyası adlı bir Twitter hesabında çekilmişti Davutoğlu'nun ipleri önce. Saraya yakın olduğu bilinen bazı gazetecilerin ortak hesabı olarak biliniyor bu hesap. Sadece bu olayda kullanıldı ve sonra yok oldu.

Pelikan Dosyası hesabı Davutoğlu'nun “stratejik derinlik” dediği dış politikasının çöktüğünü, bunun da ötesinde Erdoğan'la bir iktidar yarışına girdiği, bu yüzden çift başlılık doğduğunu, ülkenin böyle yönetilemeyeceğini duyurdu bir dizi tweet'le.

Herkes “Ne oluyor” diye merak eder ve bazı gazeteciler derin tahliller yaparken sarayın kararı geliverdi ve Davutoğlu görevden alındı.
Davutoğlu ardından derin bir sessizliğe gömüldü. Aradan bir yıl geçtikten sonra bir yerel televizyon kanalına çıktı ve Pelikan Dosyası'nı yeniden hatırlatarak ağır eleştirilerde bulundu.

Peki, ne oldu da Davutoğlu bir anda konuşmaya karar verdi?
Kulislerde iki söylenti dolaşıyor. Birincisi sarayın “Çemberi daraltın” talimatı verdiği ve Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere bazı önemli AKP'li isme FETÖ operasyonu yapılacağını konuşuluyor. Davutoğlu'nun bir tür savunma refleksi ile ön almaya çalıştığı vurgulanıyor.

İkinci söylenti ise daha ilginç. AKP çevrelerinde Erdoğan'ın giderek yalnızlaştığı, Katar olayı ile başının iyice sıkışacağı, ayrıca son kongrede Erdoğan'ın pek de istemediği isimlerin partiyi ele geçirdiği ileri sürülüyor.
Davutoğlu ve ekibinin de bu yeni durumdan yararlanmak istedikleri anlatılıyor. 

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