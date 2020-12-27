Sözcü yazarı Çölaşan: Zorunlu yılbaşı tatilinde Recep Bey, küçük ortak Bahçeli Bey, bakanlar, AKP sözcüleri, partinin üst düzey yetkilileri çıkıp propaganda yapacak

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Zorunlu yılbaşı tatilimizde ekranlarda göreceklerinize lütfen şimdiden hazır olun.Evet, her fırsatta yine karşınıza çıkacaklar, uzun uzun nutuk atacaklar!..Recep Bey, küçük ortak Bahçeli Bey, bakanlar, AKP sözcüleri, partinin üst düzey yetkilileri, hepsi sırayla karşımıza çıkıp propaganda yapacaklar." görüşünü savundu.

Çölaşan, "Sen televizyon sahibi ol, gel de sıkıysa bunları canlı yayında veya banttan verme!.. Birkaçı dışında bütün kanallar zaten iktidarın emrinde ve hizmetinde…Zaten biliyorsunuz ama böyle durumlar olduğunda, karşımıza birer birer çıktıklarında yapılacak tek şey kumandanın düğmesine basıp spor ve magazin programlarına, belgesellere veya dizilere geçmenizdir.Aksi takdirde kendinizi o korkunç beyin yıkama fırtınasından kurtarmanız biraz zor olur! Sinir sisteminiz yine bozulur, ruhsal dengeniz yine yerinden oynar!" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan yazısında, "Bu efendilerden istirham ediyorum, hiç değilse yaklaşan şu dört günlük tatil boyunca milleti rahat bıraksınlar, programlarını ona göre yapsınlar, evde kapalı kalacağımız o yasaklı günleri bize zehir etmesinler! Lütfen, lütfen…" ifadesini kullandı.