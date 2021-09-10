Sözcü yazarı Çölaşan: Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Egemen Bağış artık konuşmalı, kendilerini savunmalı

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasında ismi geçen üç bakana ilişkin olarak, "Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Egemen Bağış artık konuşmalı, kendilerini savunmalı. Rıza Sarraf isimli para tüccarından milyonlarca dolar rüşvet aldılar mı, almadılar mı…" görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, "17-25 Aralık operasyonları Türkiye'nin rüşvet ve yolsuzluk tarihine açılan çok önemli bir perdedir.Recep Bey bu perdeyi o zaman açmaktan korktu.Şimdi ise gerekirse bir sürü hukuki gerekçe bulurlar ve perdenin bundan sonra hiçbir zaman açılmayacağı bellidir. Operasyonlarda haklarında bir sürü inanılmaz belgeler ortaya saçılan özellikle üç bakan şimdi ne yapıyor!.. Ne yapacaklar, aramızda özgürce yaşıyorlar. Ellerini kollarını sallayarak dolanıyorlar. O kadar ki, Egemen Bağış isimli şahıs şimdi Türkiye Cumhuriyetinin Prag büyükelçisi.,Yurt dışında Türk devletini temsil ediyor!Maşallah!" ifadesini kullandı.

Çölaşan şu ifadeleri kullandı:

"17-25 Aralık 2013 rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sonrasında yaşananlar, özellikle bu üç eski bakan açısından bakıldığında Türkiye adına bir utanç sürecidir.Sakın ola ki hiç kimse 'İyi de kardeşim, aradan yıllar geçmiş' deyip bu olayı hafife almaya kalkışmasın.

Geçmiş karşımızda duruyor. Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Egemen Bağış artık konuşmalı, kendilerini savunmalı… Rıza Sarraf isimli para tüccarından milyonlarca dolar rüşvet aldılar mı, almadılar mı… Gerçekler geç bile olsa ortaya çıkmalı."