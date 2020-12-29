Sözcü yazarı Çölaşan: Umarım yanılırım ama önümüzdeki yıl her şey daha kötü olacak

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Umarım yanılırım ama önümüzdeki yıl her şey daha kötü olacak." görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, "Unutmayın, gelen 2021 yılında hemen hiçbir şey iyiye gitmeyecek.Bu pislik ve rezillik dolu günlerde atılan palavralara, söylenen yalanlara bakmayın siz…Hele dört günlük tatil boyunca her gün ekranlara çıkıp neler neler üfürecekler!..Umarım yanılırım ama önümüzdeki yıl her şey daha kötü olacak." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan yazılarına kısa bir ara verdiğini belirterek, "Otobüs yolculuklarından bilirsiniz, ihtiyaç molaları kısa sürer! Giderdikten sonra hemen yerinize geçmek zorundasınız…Ben de aynı şeyi yapacağım ve birkaç gün sonra yeniden beraber olacağız.Bu arada yeni yılınızı da kutluyorum… Ama çok daha önemlisi, sizlere sağlık diliyorum." ifadesini kullandı.