Sözcü yazarı Çölaşan: Türkiye'ye sığınan en az 8 milyon yabancının başına gelenlerin sorumlusu kendi ülkeleri değil, bizi yönetenlerdir

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Türkiye'ye sığınan en az 8 milyon yabancının başına gelenlerin sorumlusu kendi ülkeleri değil, bizi yönetenlerdir." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan yazısında, "Kendi ülkelerinde açlık, sefalet ve en önemlisi, Suriye, Irak ve Afganistan gibi bazılarında savaş vardı.Onları Türkiye'ye bir sürü şov ve atraksiyonlar yaparak kabul eden bu iktidarın amacı ise onları zamanla Türk vatandaşı yapmak ve oylarını bu yolla cebe atmaktı. Ama olmadı, oyun ters tepti. Devletin ve milletin milyarlarca doları ve lirası bunlar için harcandı ama siyasi hortum düzeni bekledikleri kadar yüksek olmadı." ifadesini kullandı.