Sözcü yazarı Çölaşan: Tansu Çiller, devletin örtülü ödenek parasını dolandırıcılara kaptıran ilk ve tek başbakandır

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, eski başbakan Tansu Çiller'in 28 Şubat'ın yıl dönümündeki açıklamalarına göndermede bulunarak, "Sevgili okurlarım, uzun süredir istirahatli olan hanımefendi iki gün önce yine karşımıza çıktı. Vallahi özlemiştik yani! Bir süre ortalıktan kayboluyor, sonra özellikle 28 Şubat'ın yıl dönümlerinde devreye girip konuşmaya başlıyor. Yaptığı iş çok basit: Kendisini ve eşi Özer Çiller'i aklamaya çalışmak.Özellikle de geçmişte başını ağrıtan inanılmaz mal varlığı konusunda aynı lâfları tekrar etmek. Bunu defalarca yaptı." görüşünü savundu. Çölaşan, "Tansu Çiller, devletin örtülü ödenek parasını dolandırıcılara kaptıran ilk ve tek başbakandır" değerlendirmesini yaptı.

Çölaşan yazısında, "Bunu başaran kişinin adı Selçuk Parsadan. Orgeneral Necdet Öztorun adına örgütlenen dolandırıcı Parsadan, örtülü ödenekten Tansu'nun emriyle tam 500 milyon götürmüş, sonrasında bana yaptığı açıklamada 'Ben aynı zamanda kumarbazım. Tansu'dan götürdüğüm parayı kumarda yedim. Hakkını helal etsin' demişti. Aradan uzun yıllar geçti ve Tansu dönemi de unutuldu. Cumhurbaşkanı Demirel tarafından şutlandı gitti. Sonra Recep Bey'e yanaştı, onun parti mitinglerinde boy göstermeye başladı. Asıl araştırılması ve irdelenmesi gereken geçmişteki olaylar zinciri ve servet patlaması da böylece belleklerden silindi. Onu birkaç günden beri yeniden medyanın önünde görünce aklıma bunlar geldi… Şimdi yine bütün gücüyle Recep Bey'e destek veriyormuş! Verse kaç yazar, vermese kaç yazar…" ifadesini kullandı.

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