Sözcü yazarı Çölaşan: Şimdi o hallere geldi ki, ulusal bayramlarımızı kutlamak bile yasaklandı!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını gerekçesiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine getirdiği kısıtlamalara tepki gösterdi. Çölaşan, "Şimdi o hallere geldi ki, ulusal bayramlarımızı kutlamak bile yasaklandı!" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Bundan 98 yıl önce cephede savaş veriyorduk. Karşımızda düzenli bir düşman ordusu vardı. Şimdi yine bir savaş veriyoruz ama bu kez savaşın niteliği değişti. Karşımızda bir değil, çok sayıda düşman var.Üstelik günümüzün düşmanları sinsi! Bir bölümü bölücülük, bir başka bölümü ise şeriatçılık maskesi taşıyor. Hangisinin nereden, nasıl ve ne zaman vuracağını bilemiyoruz!.." değerlendirmesinde bulundu.

Çölaşan, "Belki daha da tehlikelisi, gerçek düşmanlarımız arasında şunlar da var:Memleketi soyan hırsızlar, namussuzlar, vurguncular, rantçılar, rüşvetçiler, halkın din duygularını sömürenler, siyaseti camilerde yapanlar… Ve Atatürk'e dil uzatmaya yeltenen utanmazlar… 98 yıl önce düşman belliydi ve işte oradaydı. İşte şimdi o hallere geldi ki, ulusal bayramlarımızı kutlamak bile yasaklandı! Bu önemli bayramın yıl dönümünde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Garp Cephesi Komutanı İsmet İnönü ve bütün silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle ve özlemle anıyorum.Elden giden vatanımızı bize onlar yeniden kazandırdı." ifadesini kullandı.

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