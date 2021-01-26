Sözcü yazarı Çölaşan satılık hastane ilanını paylaştı: Bu ilanlar aslında iktidara hem ders, hem de kulağına küpe olmalı

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Sabah gazetesinden çıkan ‘Satılık hastane’ ilanına ilişkin olarak, “İktidar gazetesinde çıkmakta olan bu kocaman ilanlar aslında iktidara hem ders, hem de kulağına küpe olmalıdır.” yorumunu yaptı

Çölaşan yazısında, “Satışa çıkarılan bu sağlık kuruluşları öyle sıradan hastaneler değil… Ve şimdi, çalışan hekimleri, hemşireleri, teknisyenleri, bütün personeli, binaları ve teknik aygıtlarıyla birlikte satılık! Tek tek veya topluca. İktidarın bu konuda şöyle bir amacı olabilir: 'Deniz bitti. Bize para lâzım. Bu ekonomik çöküş ortamında bu hastaneleri kimse satın almaz. En iyisi, eğer bulursak yabancılara kakalamaya çalışalım.' Peki o halde bizi yönetenlerin bol keseden savurduğu vaatlerle birlikte çizdikleri pembe tablolar nerede?" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Bir yanda palavralar, yapacağız edeceğiz, fena halde kalkınıyoruz edebiyatı…Öbür yanda ise bir dünya kenti olan İstanbul'da kat satar, arsa satar gibi elden çıkarılmak istenen tam teşekküllü hastaneler… İnanılmaz bir çelişki. Peki ama bu çelişkiyi bize kim anlatacak? Sağlık Bakanı mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Kim, kim?" ifadesini kullandı.