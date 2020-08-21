Sözcü yazarı Çölaşan: Saraydaki yakın dostlarımdan (!) bilgi tırtıkladım, işte Erdoğan’ın açıklayacağı müjdeler

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı 'müjde'ye atıfta bulunarak, "Yeni müjdeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Tahmin ediyorum böylesi bugüne kadar hiç görülmedi, duyulmadı. Ancak ben sabredemedim ve yaşamını Ankara'daki sarayda sürdürmekte olan yakın dostlarımdan (!) bu konuda biraz olsun bilgi tırtıklamaya çalıştım." ifadesini kullandı.

Çölaşan 'müjdeler'i şöyle sıraladı:

Hayal ve rüyalarımızı süsleyecek olan müjdeler şunlar:

Emekli maaşlarına çok iyi bir zam gelecek. Dünya liderimiz ‘Bunların bu parayla geçinmesinin mümkün olmadığını anlamış bulunuyorum. Bütün emeklilere yüzde 100 oranında zam yapılsın, adına da Tayyip zammı denilsin' demiş.

Emeklilikte yaşa takılanları (EYT'lileri) de unutmamış. ‘Bu garibanlar yıllarca çalıştı didindi. Emeklilik hakkını çoktan kazandılar ama yaş sınırına takıldıklarını öğrenmiş bulunuyorum. Bunları daha fazla bekletmeye hakkımız yok. Tamamına derhal maaş bağlansın' diye buyurmuş.

Dünya liderimiz bugün açıklayacakları arasında toplumu zorlayan ve aç bırakan enflasyonu da unutmamış. Saray ekibine talimat vermiş:

“Enflasyonu düşürün. Resmi Gazete'de bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlayın ve enflasyonun bugünden başlamak üzere benim isteğim doğrultusunda düşürüldüğünü açıklayın!” Ekibi kendisine uyarıda bulunmuş: “Ama sayın Cumhurbaşkanımız döviz fiyatları da giderek yükseliyor. Memleketin döviz vaziyeti ayva. O konuda da bir sürpriz hazırlasak… Örneğin dolar şimdi 7.35 dolaylarında…”

Dünya liderimiz anında devreye girmiş: “Bir kararname daha hazırlayın, dövizi de düşürelim. Doları beş lira yapalım!” Sonrasında bir karar daha ortaya çıkmış…

Bence bugün verilecek en büyük müjdelerden biri: “Her alım ve ihalede birilerinin yolsuzluk yaptığı anlaşılmıştır. Geç bile olsa bunun farkına vardık…”

Ve işin ötesini şöyle getirmiş: “Bundan sonra Türkiye'de üç şeyi yasaklıyorum. Yolsuzluk, vurgun ve din sömürüsü olmayacak. Parti olarak bu gibi işlere kapılarımız bugünden itibaren kapanmıştır! Besleme yandaş müteahhitlere, devleti ve milleti soyan partililere ve din tüccarlarına hoşgörü ile bakılmayacak. Bundan sonra avanta ve peşkeş yok!” Fırsatını buldular ya, şimdi dünden başlayarak bazı aymazlar hemen boş laflar üretip piyasaya sürmeye başladı…

Efendim, dünya liderimiz tarafından verilecek en büyük müjde “Ben görevden istifa ettim, hadi bana eyvallah” demek olurmuş! Yuh artık yani…