Sözcü yazarı Çölaşan: Saray kadroları acaba TRT'nin çöp yayınlarını izliyor mu, tekne karaya oturmak üzere

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Saray kadroları acaba TRT'nin çöp yayınlarını izliyor mu? Kendi medyasında yer bulan alışveriş kurallarını görüyor mu?" diye sordu.

Çölaşan yazısında, "Bu mu olmalıydı ülkemizi 18 yıl sonra getirdikleri tablo? Oyları o yüzden giderek düşüyor. Fırtına dinmedi ama deniz bitti, kara göründü.Tekne hızla sürükleniyor, karaya oturmak üzere. O karada çöp tenekeleri, çöp poşetleri var." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Enerji Bakanı açıkladı, Türkiye genelinde 2020 yılının ilk 10 ayında borcunu ödeyemediği için elektriği kesilen 2 milyon 536 bin, doğalgazı kesilen 579 bin abone var. Yine de unutmayın!.. Alışverişe ille de tok karnına çıkmanız gerekiyor! Belki biraz olsun faydası dokunur, fiyatlar düşer, rahat bir nefes alırsınız! Türk Milleti'ni açlıkla terbiye etmek isteyen iktidara da kapak olur!" ifadesini kullandı.