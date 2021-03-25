Sözcü yazarı Çölaşan: Şakşakçılar ne der bilemem ama Recep Bey dün çok eksik kaldı

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan dün gerçekleştirilen AKP kongresine ilişkin olarak, "Tamamen tarafsız bir gözle söylüyorum… Şakşakçılar ne der bilemem ama Recep Bey dün çok eksik kaldı… Vaatlerini tekrarlarken vatandaşın içinde bulunduğu acınası durumlara değinemedi. Örneğin Merkez Bankası'nda neler olduğunu anlatamadı. Tek başına aldığı yanlış ve affedilmez kararlar sonrasında doların nasıl olup da sekiz lirayı aştığına da değinemedi." görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, "Uzun konuşması boyunca yeni bir şey söylemesi mümkün olmadı. Madem ki tek adamdır, madem ki bütün kararları kendisi almaktadır, niçin böyle yaptı, niçin kaçındı? Anlamak mümkün olmadı diyenler için hemen söyleyeyim… Çünkü söyleyecek fazla bir sözü yoktu…Çünkü toplumda gerek partisi ve gerekse kendisi giderek oy yitiriyor. Devlet Bahçeli istediği kadar destek versin, istediği kadar akıl hocalığı yapıp yol göstersin, bu gidişin nereye olduğunu Recep Bey hepimizden daha iyi biliyor. Zaten en iyi bildiği, ama gizlediği şey de bu." düşüncesini dile getirdi.