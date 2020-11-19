Sözcü yazarı Çölaşan: Sağlık Bakanı Koca, bir an önce istifa etmeli

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınındaki verileri şeffaf şekilde paylaşmadığını ve önlemlerin yetersiz olduğunu belirterek, "Sağlık Bakanı Koca, bir an önce istifa etmeli" görüşünü savundu.

Çölaşan, "Korona tedavisi yapılan hastaneler ve yoğun bakım yatakları yetersiz…Salgınla boğuşan sağlık personeli yorgun, bitik durumda. Bazıları öldü bile…Önümüz kış. Grip virüsleri ortalıkta kol gezecek! İki virüs birleşince işler daha da beter sarpa saracak.Peki nerede grip aşıları, arayın da bulun bakalım! Niçin ithal edilmiyor?Parasızlıktan mı, yoksa lâçkalıktan mı? Olamaz çünkü yandaşlara yönelik istedikleri her harcamayı hiçbir kısıtlama olmadan özgürce yapmaktalar." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "O halde akla başka bir soru geliyor:Yabancı ilaç firmalarına üç milyar dolar borcumuzun biriktiğini ve firmaların artık Türkiye'ye ilaç ve malzeme göndermeyi durdurduğunu Ankara'daki ABD Büyükelçisi açıklamıştı… Gerçek neden bu olabilir mi? Sağlık Bakanı'nın sorumlusu olduğu tablo çok özetle işte böyle… Neresinden baksak, kimin açısından baksak lime lime dökülüyor." yorumunu yaptı.

Çölaşan yazısında, "Gerçi dereyi geçerken at değiştirilmez diye bir atasözümüz var ama insanların canının söz konusu olduğu böyle bir ortamda Sağlık Bakanı iyice çuvalladı.Günlük rutin açıklamalar yapmak dışında herhangi bir ağırlığı ve fonksiyonu kalmadı. Grip aşısı bile getirtemiyor! Salgın giderek yayılıyor, olumsuz tablo onu da eziyor. Rakamlarla oynaması karşımızdaki acı gerçekleri değiştirmiyor. Bence bir an önce istifa etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.