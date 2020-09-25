Sözcü yazarı Çölaşan: Sağa sola posta koyuyor, muhatap ülkelere hakaretler yağdırıyorlardı; zoru görünce geri adım atamaya başladılar

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, hükûmetin dış politikasını eleştirerek, Sağa sola posta koyuyorlar, muhatap ülkelere, onların başbakanlarına ve cumhurbaşkanlarına tehditler ve hakaretler yağdırıyorlardı. Şimdi zoru görünce geri adım atmaya başladılar." görüşünü savundu.

Çölaşan, "Bütün bu süreç boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin saygınlığını zedeleyip üzerinden silindir gibi geçtiler… Tükürdüklerini yalamak zorunda kaldılar. Meğer giriştikleri, sıradan bir kayıkçı kavgası imiş! Bundan sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadesini kullandı.

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