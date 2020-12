Sözcü yazarı Çölaşan: Parası dünyada en çok değer yitiren ülke Türkiye!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, döviz kurundaki yükselişe dikkat çekerek, "Parası dünyada en çok değer yitiren ülke Türkiye! Rekor ne yazık ki bizde!" yorumunu yaptı.

Çölaşan, "Alışveriş piyasasını soracak olursanız, döviz zıpladıkça ekmek dahil, doğalgaz ve akaryakıt dahil akla gelen her mal ve hizmete sürekli zamlar geliyor.Milyonlarca insanımız bu zamlar altında silindir gibi eziliyor.Kış geldi, doğalgaz el yakıyor. Sebze meyve dahil her şeyin fiyatı uçuyor.Peki ama bunlar olurken başta Recep Bey olmak üzere iktidar yetkililerinden herhangi bir açıklama geliyor mu?Hayır, gelmiyor! Her konuda bol kepçe konuşanlar, iş döviz kurlarına ve hayat pahalılığına geldiğinde tamamen suskun! Eğer sırada olumlu bir haber varsa hep birlikte o habere sarıldıklarını görüyoruz." ifadesini kullandı.

