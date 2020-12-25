Sözcü yazarı Çölaşan: Millî Piyango'nun adı birtakım yolsuzluklara karıştı, bu yıl bilet almayacağım

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Demirören Holding’in iştiraki olan ve Varlık Fonu’nun 10 yıl süreyle Millî Piyango’nun işletme hakkını devrettiği Sisal Şans'ın çekilişlerinde şaibe olduğuna yönelik haberlerin olduğunu belirterek, bu sene yılbaşı bilet almayacağını yazdı.

Çölaşan yazısında, "Ancak bu süreçte bazı sorular havada kaldı, yanıtları bir türlü açıklanmadı…Demirören grubu acaba Ziraat'ten aldığı, başka bir deyişle devlete borçlu olduğu rekor miktarda ballı kredi borcunu düzenli ödüyor muydu?Kim bilir, ayrıca kime ne!Bunlar ticari sır, öyle ulu orta açıklanmaz ki!Az önce değinmiştim ya, ben her yılbaşında yüklü miktarda bilet alıp bunları çevreme dağıtmayı âdet haline getirmiş bir vatandaş idim…Ancak bu yılbaşı bu uygulamayı kendi açımdan iptal ettim.Sizin ne yapacağınızı, bu konuda nasıl bir karar vereceğinizi elbette bilemem ama benim kararım kesindir.Böyle bir ortamda, benim yandaş medya patronlarına, Hürriyet, Milliyet, CNN-Türk, Kanal-D'nin sahiplerine hibe edecek bir kuruş param bile yoktur." düşüncesini dile getirdi.