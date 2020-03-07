Sözcü yazarı Çölaşan: Meğer biz nice şehitlerimizi bir ateşkes uğruna toprağa vermişiz

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrası imzaladığı ateşkes anlaşmasını yazdı. "Ağızlarından çıkan en önemli cümle 'Bu gece itibarıyla ateşkes ilan edilmesine karar verilmiştir' oldu. Yani biz Rusya'ya ateşkes ilanını sağlamak için mi gitmiştik?" diye soran Çölaşan, "Meğer biz nice şehitlerimizi bir ateşkes uğruna toprağa vermişiz" diye tepki gösterdi.

Görüşme sonrası medyada yer alan "Ateşkes kabul edildi" başlıklarını eleştiren Çölaşan, "Suriye rejimi inat ettiği takdirde omuzlarının üzerinde baş kalmayacaktı! Gerekirse onları mahvedecektik. Takviye güçlerimizin sevk edilme süreci devam ediyordu. A, B ve C planlarımız her konuda hazırdı. Ama olmadı… Bence görüşmelerden civciv çıktı kuş çıktı!" diye yazdı.

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