Sözcü yazarı Çölaşan: Kısıtlama tarihleri gerçekten ilginç,  29 Ekim ve 10 Kasım gibi en önemli günlerimize bile salgın bahanesiyle yasaklar getiriliyor

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) gerekçesiyle 1 Aralık'a kadar etkinliklere yasak getirmesine tepki gösterdi. Çölaşan, "Kısıtlama tarihleri gerçekten ilginç, 29 Ekim ve 10 Kasım gibi en önemli günlerimize bile salgın bahanesiyle yasaklar getiriliyor" görüşünü savundu.

Çölaşan, "Yasakların gerekçesi genelgede 'Fiziksel mesafeyi korumanın zor olacağı' gerekçesine dayanıyor! Oysa Türkiye'de her yer açık. AVM'ler ve dükkanlar çalışıyor, marketler, kafeler ve restoranlar maşallah arı gibi işliyor. Büyük caddeler tıklım tıklım insan dolu.Buralarda her gün yüz binlerce insan birbirinin bir karış yakınında geziniyor, çay kahve içiyor, yemek yiyor. Korona o ortamlarda yok ama ulusal günlerimizde tehlikeli… Ve en önemli günlerimizin kutlanması bile bir bakanlık genelgesi ile yasaklanıyor! Gerçekten iyi bir bahane!" ifadesini kullandı.

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