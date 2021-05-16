Sözcü yazarı Çölaşan: Kılıçdaroğlu’nun Kanal İstanbul’a yönelik sözleri çok doğru ve isabetli bir karar

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun T24 yayındaki “Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız, paralarını ödemeyeceğiz; bizden bir banka kredi verirse günü geldiğinde o da görür!” sözlerine ilişkin olarak, “Kılıçdaroğlu bu sözleriyle böylesine uçuk bir projeye katkıda bulunacak olan ülkelerle birlikte yerli ve yabancı bankaları da şimdiden uyarmış oluyor. Bunu unutmayalım. Çok doğru ve isabetli bir karardır.” değerlendirmesini yaptı.

Çölaşan yazısında, "Amaçları başka… Kanalı kazıp çevredeki bütün doğal dengeleri yok edecekler, bir sürü yamyama büyük paralar kazandıracaklar, yandaş müteahhitleri ihya edecekler. Temel soru şu: Bu kanal kimlerin işine nasıl yarayacak? Dikkat ediniz, iktidar bugüne kadar bu konuda somut, tutarlı bir açıklama yapmadı, yapamadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün önce bu konuda söylediği sözler son derece önemli, isabetli ve gerçekçidir: “Türkiye soyulacak, birilerine rant sağlayacak bir ülke değildir. Kime verirlerse versinler Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkelerle aramıza mesafe koyacağız. İktidar olduğumuzda o ihaleye giren yabancı bir ülke varsa, onların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Türkiye'den bankalar kredi verirse, günü geldiğinde aynı şeyi yapacağız. Hiçbir ülkenin ve şirketlerin bu ihalelere gireceğini düşünmüyorum.” Kılıçdaroğlu bu sözleriyle böylesine uçuk bir projeye katkıda bulunacak olan ülkelerle birlikte yerli ve yabancı bankaları da şimdiden uyarmış oluyor. Bunu unutmayalım. Çok doğru ve isabetli bir karardı" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

T24 yazarı Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, " 'Kanal İstanbul projesine talip olacak bir ülke olursa, iktidara geldiklerinde o ülkeye karşı mesafe koyacaklarını, paralarını kesinlikle ödemeyeceklerini’ açıklamıştı.

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız, paralarını ödemeyeceğiz; bizden bir banka kredi verirse günü geldiğinde o da görür!