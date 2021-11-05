Sözcü yazarı Çölaşan: Kemal Bey'in yanlışı

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadroğlu'nun gelecekten söz ederken "yapacağım, edeceğim, karar verdim" gibi ifadeler kullandığına dikkat çekerek, çoğul konuşmanın daha şık olacağını savundu.

Çölaşan yazısının "Kemal Bey'in yanlışı" başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Onun bu sözlerinden somut bir anlam çıkıyor. 'Millet İttifakı'nın gelecekteki cumhurbaşkanı adayı ben olacağım, kararları ben vereceğim.' Son örneği onun iki gün önceki şu sözlerinden vereyim: '(PKK'nın ana üssü olan) 'Kandil'i yerle bir edeceğim.' Oysa bu ifade yerine 'Kandil'i yerle bir edeceğiz' demesi daha şık olurdu.

Olabilir, Kemal Bey cumhurbaşkanlığını fazlasıyla hak etmektedir ama bunu ima yoluyla, dolaylı yollarla bile olsa açıklamak için henüz erkendir. Bu gibi konularda yapılan ve yapılacak olan erken açıklamalar karşı cepheyi güçlendirmekten başka bir işe yaramaz.

Nitekim AKP-MHP cephesi bugüne kadar gayet iyi giden Millet İttifakı'nın arasına nifak sokup aralarını bozmak için elinden geleni ardına koymuyor. İktidarın elinden kayıp gitmekte olduğunu gören karşı taraf, özellikle de medya güçleri şimdi panikte.

Ellerindeki tek çare, mümkünse Millet İttifakı'nı bölmek. Kemal Bey'e naçizane tavsiyem biraz daha sabırlı olmasıdır."

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